Hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a büyük vefa
Ankara Gölbaşı'nda trafik kazasında hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık’ın adı Keçiören’de “Milli Futbolcu Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisleri”nde yaşayacak.
YENİ AKİT ANKARA
Trafik kazasında yitirdiğimiz milli futbolcu Ahmet Çalık’ın adı Başkent’de Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Milli Futbolcu Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisleri’ne verildi.
Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Gençlerbirliği ve Galatasaray’da forma giyen Milli futbolcu Ahmet Çalık, 5 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor’a transfer olmuş, Aralık 2021 tarihinde yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.
Gölbaşı'nda trafik kazasında yitirdiğimiz Milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın adı Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisleri’ne verildi.
Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sporcu kişiliği ve efendiliğiyle örnek olacak. Ahmet Çalık ismi Keçiören'de yaşayacak. Milli Futbolcu Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisleri” ifadeleri kullanıldı. Tesis yarın düzenlenecek törenle açılacak.