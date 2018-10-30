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Hayatında ilk defa vali gördü, ne yapacağını şaşırdı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dernek açılışını gerçekleştirdikten sonra makam aracına bineceği esnada Fatsalı bir vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Hayatında ilk kez bir vali gördüğünü söyleyen vatandaş, vali Yavuz'a sarıldı.

30 Ekim 2018 Salı 18:26
Hayatında ilk defa vali gördü, ne yapacağını şaşırdı

Ordu Fatsa’da fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız, "Hayatımda ilk defa vali gördüm, verin elinizi öpeyim" diyerek Vali Seddar Yavuz’un elini öpmek istedi. Hayatında ilk defa vali gördüğünü belirten Yarız, Vali Yavuz’a sarıldı. Vali’nin sıcak ve samimi davranışından memnun kalan Yarız, "Sizleri televizyonda görüyorduk, şimdi ise canlı gördüm çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz da sık sık ilçe ziyaretleri yaptığını, İsmet Yarız’a denk gelmediğini ifade etti.

İlginç diyalogda ise fırıncı ustası İsmet Yarız, Vali Seddar Yavuz’a özel bir pide yapmak istediğini söyledi. Vali Yavuz ile vatandaş Yarız, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:26
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  2. Fatsa
  3. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  4. Hayatında ilk kez vali gördü
  5. İsmet Yarız

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