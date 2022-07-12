Hayati Yazıcı'dan TTB'nin grevine ilişkin açıklama!

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Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, annesinin tedavisi ile ilgilendiği gözü dönmüş bir cani tarafından katledildi.

Türkiye'yi kahreden üzücü cinayet, TTB öncülüğündeki doktorlar tarafından siyaset malzemesi yapıldı. Cinayet haberini alır almaz sahneye çıkan TTB'liler, 9 gün tatil olan Kurban Bayramı'na iki gün kala iş bıraktı.

TTB'lilerin eylemine bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

Bahçeli'nin TTB çağrısı soruldu

Yazıcı'ya, Rize'deki bir bayramlaşma programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Tabipler Birliği kapatılmalıdır" çağrısı soruldu.

"Elbette ki demokratik ülkelerde, hukukun egemen olduğu ülkelerde, hukuk kurallarının içerisinde olduğu ülkelerde, her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma, protesto etme hakkı vardır. Ama bunun ölçülü olması lazım." diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

Her hak, ölçülülük kriterine göre kullanılır, yani bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir.

Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel gerekse örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir. Ama bunun ötesinde başta da ifade ettim protesto edebilir, eleştirisini ortaya koyabilir bununla ilgili hizmetin yürümesini, özellikle acil sağlık hizmetinin yürümesini engelleyecek bir eylem, etüdün içerisinde olamaz, bu mesleğin özü ile bağdaşmaz.