Hayati Küçük: FETÖ ile mücadele eden MİT ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gurur duyuyorum

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadelesinde çok önemli katkıları bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

FETÖ’cü Gürbüz Sevilay itiraf etti: PKK/YPG ile masaya oturduk ve silah pazarlığı yaptık!

MİT’in Özbekistan’dan paketleyerek Türkiye’ye getirdiği Gürbüz Sevilay’ın itiraflarında FETÖ-PKK/YPG ilişkisine dair çok önemli bilgiler paylaştığına dikkat çeken Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ ile PKK masaya oturmuş ve silah pazarlığı yapmış. FETÖ’nün kritik isimlerinden Gürbüz Sevilay’ın itirafına bakıldığında Türkiye’nin uluslararası alanda da elini güçlendirecek çok önemli bilgiler verdi. Gürbüz Sevilay ifadesinde, ‘MAZLUM KOBANİ olarak tanıtılan şahıs geldi, yanında bir başka erkek şahıs bulunuyordu, MAZLUM KOBANİ, yanındaki erkek şahıs ile ben Hüseyin ve Necati ÖZBİL ile birlikte 10-15 dakikalık bir görüşme yaptık, MAZLUM KOBANİ bize tanıştığına memnun olduğunu söyledi, kendisinin savunma sanayii alanında faaliyet yürüttüğünü belirtti, ayrıca MAZLUM KOBANİ ’ye Ukrayna’dan getirdiğimiz anti dron ve anti insansız hava aracı sistemi katalogları gösterdim, MAZLUM KOBANİ bana anti dron ve anti insansız hava aracı sistemi getirip getiremeyeceğimi sordu bende MAZLUM KOBANİ ye son kullanıcı belgesi / end user belgesi temin etmeleri halinde getirebileceğimizi söyledim, MAZLUM KOBANİ ise bu malzemeler gerçekten var ise satın alabileceklerini, radar sistemine ihtiyaçları olduğunu, son kullanıcı belgesi / end user belgesini gerek ırak, gerek Suriye ve gerekse Orta Doğu’nun diğer devletlerinden temin edebileceğini, gerekirse Şam dan alırım, end user belgesinin problem olmadığını söyledi, herhangi bir anlaşma yapmadık.” diyor. Bunlar bu kadar hain ve alçak bir örgüttür.

“MİT’in başarılı FETÖ operasyonları moral ve motivasyonumuzu artırıyor”

Özbekistan’dan getirilen isimlerin FETÖ’nün deşifre edilmesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Hayati Küçük, şunları söyledi:

“MİT’in paketleyerek Türkiye’ye getirdiği Gürbüz Sevilay, 90’lı yıllarda FETÖ ile tanışan ve örgüt içinde ‘şakirt’ olarak ifade edilen bir kişidir. Türkiye MİT aracılığıyla FETÖ’nün yurtdışındaki inlerine girmiştir. MİT’in başarılı operasyonları hem FETÖ ile mücadele eden kurumlar üzerinde ve hem de milletimiz nezdinde büyük bir moral ve motivasyona neden olmuştur. Teröristbaşı Pensilvanya’dan alınıp mutlaka Türkiye’ye getirilecektir.”

“FETÖ’ye kol kanat geren sözde o bazı devlet adamları artık kendilerine gelsinler”

FETÖ-PKK işbirliğini yıllar önce medya üzerinden deşifre ettiğini hatırlatan Hayati Küçük, şöyle devam etti:

2017’de Sabah gazetesine verdiğim röportajda, ‘FETÖ, okul açmak için Murat Karayılan ile uzlaştı.’ demiştim ve ayrıntılarını vermiştim. Bugün FETÖ-PKK işbirliğini çok daha net bir şekilde yapılan itiraflardan anlıyoruz. FETÖ’ye kol kanat geren, moral veren sözde o bazı devlet adamları da artık kendilerine gelsinler.

“MİT ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gurur duyuyorum”

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarih boyunca Türkiye karşıtı düşmanlar kimler ise bugün de aynı gruplar ve kesimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, onun ülkesi Türkiye’ye saldırıyorlar.Bunlar FETÖ ve PKK’yı taşeron olarak kullanarak Türkiye’yi bölmek ve parçalamak istiyorlar. FETÖ ile mücadele eden ve bizim liderliğimizi yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla gurur duyuyorum ve hepimiz gurur duymalıyız.”

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https://www.youtube.com/watch?v=1qMR9vqNWCY&feature=youtu.be