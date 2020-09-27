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Ekonomi ‘Hayat kurtaran’ yerli teknoloji
Ekonomi

‘Hayat kurtaran’ yerli teknoloji

Türk Telekom, ‘hayat kurtaran’ yerli araç içi acil çağrı sistemi eCall teknolojisini Türkiye’de Honda ile hayata geçiriyor. Olası bir trafik kazasında araç, eCall ile 112’yi otomatik ya da manuel olarak arayarak gerekli bilgileri eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:30:00 -
‘Hayat kurtaran’ yerli teknoloji

İnsan odaklı çözümler sunmak için çalışan Türk Telekom, daha önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Honda iş birliğiyle araç içi acil çağrı (eCall) sistemini hayata geçiriyor. Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak Türk Telekom’un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112’yi arayarak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek.

Yeni nesil araçlar Türk Telekom'a emanet

Yenilikçi çözümleri ile Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom’un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Türk Telekom olarak dijitalleşmenin somut göstergeleri ve 5G’nin habercisi sayılan akıllı şehirler, IoT, yapay zekâ ve robotik alanlarında yaptığımız testler, iş birlikleri ve geliştirdiğimiz uygulamalarla, birçok projeyi hayata geçirdik. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda vatandaşlarımız için en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan birisi de olası bir trafik kazasında, kazazedeleri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Acil Çağrı merkezi ile iletişime geçirecek olan eCall teknolojisi. Honda ile iş birliğimiz kapsamında eCall teknolojisini deneyimlediğimiz test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki; trafik kazalarına erken müdahale ile hızlıca aksiyon alınabilecek. Türk Telekom olarak insan hayatını kolaylaştıracak benzer projelere imza atmaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

Pek çok ek özellik tecrübe edilecek

eCall sisteminde araçların içinde gömülü olarak bulunacak SIM kartlar gelecekte sadece kaza anında yardım çağrısı göndermekle kalmayacak, aynı zamanda sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacak. Araç içi internet başta olmak üzere canlı trafik verisinin gösterildiği navigasyon sistemleri, sürüş performansı raporlama, arıza bildirimi gibi pek çok ek özelliği yakın gelecekte yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlanacak.

Tüm modellere entegre edilecek

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, sürücülerin ve yolcuların araç içinde güvende olmaları, istenmeyen durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen tüm teknolojilerin çok kıymetli olduğunu belirtti. Kılıçer, ‘’Bu farkındalıkla güvenlik teknolojilerindeki öncülüğünü koruyan ve bu alanda sınıfında fark oluşturan Honda, sunduğu diğer güvenlik sistemleri gibi eCall sistemini de yeni nesil güvenlik teknoloji kapsamında sunuyor. Bu özelliği ilerleyen dönemlerde tüm modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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