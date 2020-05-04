'Hayat Eve Sığar' uygulaması nedir nasıl indirilir nasıl kullanılır?
Sağlık Bakanlığı, evlerimizde kaldığımız şu dönemlerde, dışarıda çalışması gereken kişiler için maske temininin kolaylıkla yapılacağı bir uygulamayı hayata geçirdi: "Hayat Eve Sığar". Bu uygulamanın duyurulmasının ardından binlerce vatandaş, "Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?","Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır? şeklinde arama motorlarında araştırmalar yaptı. İşte Hayat eve sığar uygulamasının detayları, uygulamayı kullanmasının kullanımı ve Hayat Eve Sığar uygulaması indir...
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması sayesinde, vatandaşların daha fazla bilgi alması, maske temininin bu platform üzerinden yürütülmesi ve riskli bölgelerde daha korunaklı adım atılması adına bir adım atıldı.
Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?
- App Store ve Google Play Store uygulamalarından hangisini kullanıyorsanız giriş yapın.
- Arama çubuğuna "Hayat Eve Sığar" yazarak, yeşil ev logolu uygulamaya ardındanda logonun yanındaki "Uygulamayı İndir" butonu basarak işlemi gerçekleştirin.
- Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "İleri" butonuna basark, bilgilendirmeleri okuduktan sonra geçin.
- Son adımda "telefon numarası doğrulama" ve "konum" işlemiyle, uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Maske temini için, sol alt köşedeki "Sağlık Durumu"na tıklayarak "Maske talep et"i işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Uygulamada hangi özellikler var?
Uygulama, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir. Uygulamanın içerisinde;
- Online Covid-19 testi
- Yakınlarını takip et özelliği
- Risk bölgeleri