Hayat boğazdan geçenlere bağlı

Katkısız, karışımsız, ana ve temel gıdalar sadece karın doyurmaz, fizikî ve ruhî yapınızı da güçlendirir. Bedbinliği, yorgunluğu, bezginliği, karamsarlığı, uyuşukluğu üzerinizden atarsınız. Bunun anlamı daha geniş kapsamda ne demek oluyor? "Bağışıklığınız güçlenir, en menhus illetten soğuk algınlığına kadar bir çok hastalığa karşı direnciniz artar."

Peki onlar neler?

OTLAK HAYVANININ ETİ

Otlaklarda gezerek beslenen hayvanların etleri yararlıdır. Bunlar daha az doymuş yağ ve daha düşük kolesterol ve güçlü omega-3'ü ile çok sağlıklı seçimlerdir. E ve C vitaminleri, beta-karoten, omega-3 ve konjüge linoleik asit açısından da daha zengindir. Sizin kasap öyle hayvanların etini satıyorsa ne iyi.. Yok yem besisi hayvanın etini alıyorsanız üzülmekte haklısınız..

PASTIRMA PAHALI AMA..

Kurutulmuş etler bütün dünyada binlerce yıldan beri denenmiş en kaliteli besinler arasındadır. Bizdeki pastırma bunlar arasında en iyi örnektir. Lakin raf ömrünü artırmak için katkı maddesi ve tat vericiler olmaksızın tabii halleriyle hazırlanmışlarsa çok iyi birer protein kaynağıdırlar. Pahalılar evet, fakat ayda bir de olsa ailenize gücünüz miktarınca alıp yedirmenizi tavsiye ederiz.

BAHÇEDE GEZEN TAVUĞUN YUMURTASI

Bahçede, köy yerinin sokaklarında yaşayan tavukların yumurtası değerli bir protein, vitamin ve mineral kaynağı.. Muhtevasındaki biotin, besinleri enerjiye çevirmeye, kolin ise karaciğer ve beyni desteklemeye yardımcı olur. Omega-3’ündeki enerjik faydaları ise saymakla bitmez.

YOĞURT, PEYNİR, AYRAN

Tam yağlı sütten elde edilen mayalanmış süt ürünleri yoğurt, ve peynir, protein ve doğal yağları kadar probiyotik yani yararlı bakterileriyle bağırsakların iş yükünü de azaltıp bağışıklığa ve sindirime destek olur. Süt ürünleri sayesinde vücuda çok büyük bir konjüge linoleik asit desteği de sağlanmış olur. Ayran uyutur. Alkol gibi bir köşede altına işetircesine sızdırıp bırakmaz, huzurlu bir uyku ile dinç bir sabaha kalkmaya zemin hazırlar. Her gece yatmadan önce sağlıklı bir yoğuttan yapacağınız ayran ömrünüze ömür katacaktır.

TURŞU DEYİP GEÇMEYİN

Turşu geleneği olan bir halkız. Eskiden her ev hanımı yazdan hem kurutma, hem salça hem de turşu kurma çabasına girişirdi. Bu basit "girişim"in evlerimizden nice hastalığı uzaklaştırdığını bir düşünsenize.. O evlerde kanser nedir bilinir miydi?! Turşular probiyotik bakterileri besleyen prebiyotik besinlerin kaynağı olarak ciddi destek sağlarlar. Boza da öyledir. Kış geceleri kapıdan geçen bozacının sesini yabana atmayın!

SAKATAT VE KEMİK SUYU

Sakatat, paça, kemik ve et suyu da yangıyı azaltan, sindirime yardımcı, kemik sağlığını destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren mükemmel bir gıdalardır. Çeşitli sebzelerle ve doğal baharatlı otlarla birlikte, uzun sürede yavaş yavaş pişirilerek elde edilen bunların her birinin çorbası sağlığa katkısının yanı sıra kas ve eklemleri rahatlatıcı bir özelliğe de sahiptir. Kemikli et suyu içindeki zengin kollajen yapısı ve GAG’larla (glukozamin benzeri maddeler) kemik ve eklemleri de destekler. Kas ve kas bağlarına; dizlere, dirseklere, parmaklara kuvvet verir.

Böbrek, karaciğer ve kalp gibi sakatat etleri proteinden zengin olmanın yanı sıra başta D vitamini olmak üzere tüm yağda eriyen vitaminleri ve yağ asitlerini taşıması bakımından da önemli birer besin seçeneğidir.

GELELİM SENZELERE VE MEYVELERE..

Ahududu, böğürtlen, yaban mersini gibi meyveler düşük früktozları ve yüksek antioksidan kapasiteleri yanında zengin vitamin güçleri sayesinde performansı arttırırlar. Ayrıca ani şeker yükselmeleri ve insülin patlamalarına da sebep olmazlar.

Kırmızı pancar kök sebzelerin en önemlisidir. Yüksek nitrik oksit üretme yeteneği sayesinde hem enerji verir hem de hafıza gücünü destekler. Sebzeler listesinde ıspanağa ve pazı da önemli.

Bal kabağı da süper bir besindir. İçinde tıka basa karotenoid var. Ayrıca E ve C vitamininden, magnezyum ve pantotenik asitten de çok zengin. Beta karoten bilinen en güçlü antioksidanlardan biri.

Hep “tatlı”sını hatırlarız balkabağının. Şekersiz yapıp bol ceviz eklenirse çok da sağlıklı bir besin. "Kabak tadı verdi.." demeyin, sık sık sofranıza cevizli kabak gelsin..