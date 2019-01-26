Hayaller Paris gerçekler bambaşka! CHP'den gazlayan anket

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ankara'da Mansur bey..."

Yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem Erkek, 31 Mart 2019 yerel seçime yönelik Ankara'da yapılan anketi açıkladı. Erkek, "Ankara'da Mansur bey, Özhaseki'ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız" ifadesini kullandı.

Yerel seçimin bir genel seçim havasında geçmemesi gerektiğini belirten Erkek, "Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava oluşturuyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi... Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP'li belediye. CHP'nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler." dedi.

"İzmir'de adayımız yarın açıklanacak"

CHP'nin İzmir adayı hakkında da açıklamada bulunan Erkek, "Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa etmesi hakkında da konuşan Erkek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adayları var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır. Aday kim olursa olsun herkesin etrafında birleşelim.