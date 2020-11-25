Hayalinizdeki DS’e faizsiz şekilde kasım ayında sahip olun

Ekim ayı itibariyle Türk tüketicisinin beğenisine sunulan şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeli, 500 bin TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla satışa sunulurken; DS 7 CROSSBACK modeline ise 350 bin TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla sahip olunuyor.



Avant-garde tasarımın temsilcisi DS Automobiles, Kasım ayına özel ayrıcalıklı finansman modelleri sunuyor. Elektrik destekli 300 HP gücünde ve dört tekerlekten çekişli premium bir SUV olan şarj edilebilir DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, 500 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan DS 7 CROSSBACK’in benzinli ve dizel motorlu seçenekleri ise 350 bin TL’lik kredi ödemesi 12 ay boyunca aylık yüzde 0 faiz oranı avantajına sahip. Tüm bu işlemleri bulunduğunuz yerden tek tıkla yaparak veya COVID-19 önleyici sağlık kurallarının uygulandığı DS STORE’ları ziyaret ederek hayalinizdeki DS’e Kasım ayında sahip olabilirsiniz.



Evlerimizde kalmaya devam ettiğimiz bu süreçte DS Danışmanınızla görüntülü görüşme talebinde bulunabilir, kredi başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Tercih eden DS misafirleri, tüm bu dijital çözümlere ek olarak, otomobillerini evlerinde de teslim alabilir. Bunun için dsautomobiles.com.tr web sitesinin ziyaret edilmesi yeterli.



Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını her zaman öncelliklendiren DS Automobiles Türkiye; İstanbul ve Ankara’da yer alan DS STORE’larını ziyaret etmek isteyen misafirleri için 91 kritere ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı. Misafirler DS STORE’larda yer alan şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 ve Paris’in yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini yansıtan DS 7 CROSSBACK modellerini yerinde inceleyebilir, DS Danışmanından detaylı bilgi alabilir.

Premium Fransız markanın amiral gemisi DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 HP, kilometre başına 34 gram CO2 emisyon değerine ve yeni WLTP sertifikasyon döngüsüne göre 100 km’de 1,5 litre benzin tüketimine sahip. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Sıfır Emisyon modunda 58 kilometre (gerçek kullanım koşullarını yansıtan WLTP çevrimine göre) tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.



DS 7 CROSSBACK ise; PureTech 225 Otomatik benzinli ve BlueHDi 130 Otomatik dizel versiyonlarıyla güçlü ve verimli motorlar sunuyor. DS 7 CROSSBACK PureTech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt tüketimi ile bir arada sunarken kendi güç sınıfında vergi avantajı ile öne çıkıyor. DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik versiyonu ise, 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve bu performansı sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanı ile yola aktarıyor. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkarken yüksek torku sayesinde akıcı bir sürüş sağlıyor. Farların mücevher gibi işlenen DS ACTIVE LED VISION LED modülleri ile dikkat çeken DS 7 CROSSBACK kilitleri açıldığında mor ışıkla karşılamasının hemen sonrasında 180 derece dönüyor.



DS Automobiles, Kasım ayına özel sunulan cazip finansman fırsatından faydalanmak isteyen tüm misafirlerini web sitesine ve DS STORE Etiler’e, Kalamış’ta yer alan DS STORE İstanbul Anadolu ve DS STORE Ankara’ya bekliyor.