Hayalet ağlar denizden çıkarıldı! 1,5 milyon canlı kurtuldu

Deniz ve iç sularda unutulan ya da terk edilen av araçlarının temizlenmesi için yürütülen çalışmalarda geçen yıl 416 bin metrekare hayalet ağ sudan çıkarıldı.

Denizlerde sessizce canlı yaşamını tehdit eden hayalet ağlara karşı yürütülen temizlik çalışmaları, geçen yıl milyonlarca canlı için hayat kurtaran bir sonuca ulaştı.

 

11 yılda yaklaşık 3 milyon metrekare hayalet ağ

Deniz ve iç sularda unutulan veya terk edilen, halk arasında 'hayalet ağ' olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi amacıyla 2014 yılında uygulanmaya başlanan 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında, 805 milyon metrekarelik sucul ekosistem tarandı. 11 yılda yaklaşık 3 milyon metrekare hayalet ağın denizlerden çıkarıldığı çalışmalarda, 10 milyon civarında deniz canlısının ölümü engellendi.

 

438 milyon metrekare alan tarandı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, sucul ekosistemde geçen yıl 438 milyon metrekare alan taranarak, 416 bin metrekare hayalet ağ ve 32 bin 61 av aracı sudan çıkarıldı. Temizlenen av araçları sayesinde yaklaşık 1 milyon 448 bin sucul canlının ölümü engellendi.

 

83 milyon 746 bin yavru bırakıldı

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, su ürünleri üretim tesislerinde, ekonomik ve ekolojik açıdan önemli olan türlerin kuluçkahanelerde üretimi yapılarak 83 milyon 746 bin 240 yavru balık geçen yıl deniz ve iç sulara bırakıldı. Sucul ekosistemin korunması amacıyla 2025 yılında toplam 207 bin 371 denetim yapıldı, 550 ton su ürününe, 2 bin 394 av aracına ve 84 balıkçı gemisine el konuldu.

 

50 milyon balığın ekosisteme girişi engellendi

İstilacı yabancı bir tür olan balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 2025 yılında avlanan 291 bin 547 balon balığı için destekleme ödemesi yapıldı. Destekleme uygulaması sayesinde 2020 yılından bugüne kadar toplamda yaklaşık 50 milyon balığın ekosisteme girişi engellendi.

+90 (553) 313 94 23