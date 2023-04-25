  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli korgeneralden canlı yayında ilginç iddia: Türkiye yaptı ve gönderdi! İHA/SİHA'lara gerek kalmayacak

Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

Ha Bay Kemal ha Karamollaoğlu! Rekor kıran yüzyılın projelerine akılalmaz sözler

'Öyle bir şey yok, hazırlıklı olun' dedi Sözcü TV'de yüzler düştü!

Takke düştü kel göründü! HDP 2021’de söylediğini 2023’te neden söyleyemedi?

Daha neler göreceğiz bakalım neler! Yüzde 100 zammı beğenmeyen ev sahibi bakın ne yaptı

Tarihi itiraf sonunda geldi: Kabul edelim Türkiye ile rekabet edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu AYM törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son tahmin kuyumculardan geldi! 'Hiç görmedim' deyip açıkladı: Gram altın Ekim ayında o rakamı görecek
Aktüel 'Hayal tacirlerine karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum'
Aktüel

'Hayal tacirlerine karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum'

Yeniakit Publisher
2023-04-25 17:32:00 - 2023-04-25 17:42:27

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘400 milyar dolar getireceğim. Kaynak hazır’ vaadine dünyada yaşanan finans krizi ve duran üretim-tüketim krizinden örnekler vererek cevap verdi. Ayrıca Başkan Yazıcı, 2000’li yılların başında meydana gelen ekonomik kriz üzerinden örnek vererek, “Birileri, Amerika ve İngiltere'yi ziyaret gitmiş, "400 milyar dolar kredi getireceğim. Kaynak hazır" diyordu. Borçlanma hevesini bir yana bırakıyorum. Körü körüne söylediklerine inananlara bir atasözünü hatırlatırım; Kelin ilacı olsa, başına sürerdi. 2001 krizinde batan bankalarda buharlaşan 80 milyar dolara şahit olmuş birisi olarak, hayal tacirlerine karşı uyarmak istedim” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘400 milyar dolar getireceğim. Kaynak hazır’ vaadine dünyada yaşanan finans krizi ve duran üretim-tüketim krizinden örnekler vererek cevap verdi. Başkan Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizler nedeniyle dev şirketlerin işçi çıkarmasına da dikkat çekerek, 2000’li yılların başında meydana gelen ekonomik kriz dolayısıyla bankalardan buharlaşan 80 milyar doları hatırlattı.

“Avrupa'daki büyük bankalar tarihinde görmediği değer kaybını yaşıyorlar”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazcı,” Dünya, Covid-19 ile duran üretim ve tüketim krizinin bedelini ödüyor. Dünya finans piyasaları büyük bir kriz yaşıyor. Amerika'da Silikon Vadisi bankaları Silvergate ve Signature battı. Amerika bankalarının piyasa değeri yüzlerce milyar dolar eridi. Banka batışı zincirleme devam etmesini engellemek için Amerika federal rezerv imkanlarını seferber etti. Avrupa ve Japon bankaları finansal krizin etkisine girdi. İsviçre'de 166 yıllık Credit Suisse bankası battı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki büyük bankalar tarihinde görmediği değer kaybını yaşıyorlar” dedi.

“Avrupa ve Amerika finans piyasalarındaki fırtına devam ediyor”

Başkan Yazıcı,” Avrupa, Amerika finans piyasalarındaki fırtına devam ediyor. Kriz, bankacılıktan ibaret de değil. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya grevler başladı. İtalya'da olağanüstü hâl ilan edildi. Çok ülke sırada. Amazon, 10 bin kişiyi işten çıkardı, 18 bin kişiyi de çıkaracağını ilan etti. Microsoft 10 bin kişi, Google çatı şirketi Alphabet 12 bin, Ford Almanya'da 3200 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. TAB, IBEN, Down, Meta, Twitter, Philips, Netflix gibi firmalar binlerce kişiyi işten çıkardılar ya da çıkaracaklarını ilan ettiler” ifadelerini kullandı.

“Hayal tacirlerine karşı uyarmak istedim”

Başkan Yazıcı,” Birilerinin 'bize ne' dediklerini duyar gibiyim. Birileri, Amerika ve İngiltere'yi ziyaret gitmiş, "400 milyar dolar kredi getireceğim. Kaynak hazır" diyordu. Borçlanma hevesini bir yana bırakıyorum. Körü körüne söylediklerine inananlara bir atasözünü hatırlatırım; Kelin ilacı olsa, başına sürerdi. 2001 krizinde batan bankalarda buharlaşan 80 milyar dolara şahit olmuş birisi olarak, hayal tacirlerine karşı uyarmak istedim” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23