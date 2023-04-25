'Hayal tacirlerine karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘400 milyar dolar getireceğim. Kaynak hazır’ vaadine dünyada yaşanan finans krizi ve duran üretim-tüketim krizinden örnekler vererek cevap verdi. Başkan Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizler nedeniyle dev şirketlerin işçi çıkarmasına da dikkat çekerek, 2000’li yılların başında meydana gelen ekonomik kriz dolayısıyla bankalardan buharlaşan 80 milyar doları hatırlattı.

“Avrupa'daki büyük bankalar tarihinde görmediği değer kaybını yaşıyorlar”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazcı,” Dünya, Covid-19 ile duran üretim ve tüketim krizinin bedelini ödüyor. Dünya finans piyasaları büyük bir kriz yaşıyor. Amerika'da Silikon Vadisi bankaları Silvergate ve Signature battı. Amerika bankalarının piyasa değeri yüzlerce milyar dolar eridi. Banka batışı zincirleme devam etmesini engellemek için Amerika federal rezerv imkanlarını seferber etti. Avrupa ve Japon bankaları finansal krizin etkisine girdi. İsviçre'de 166 yıllık Credit Suisse bankası battı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki büyük bankalar tarihinde görmediği değer kaybını yaşıyorlar” dedi.

“Avrupa ve Amerika finans piyasalarındaki fırtına devam ediyor”

Başkan Yazıcı,” Avrupa, Amerika finans piyasalarındaki fırtına devam ediyor. Kriz, bankacılıktan ibaret de değil. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya grevler başladı. İtalya'da olağanüstü hâl ilan edildi. Çok ülke sırada. Amazon, 10 bin kişiyi işten çıkardı, 18 bin kişiyi de çıkaracağını ilan etti. Microsoft 10 bin kişi, Google çatı şirketi Alphabet 12 bin, Ford Almanya'da 3200 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. TAB, IBEN, Down, Meta, Twitter, Philips, Netflix gibi firmalar binlerce kişiyi işten çıkardılar ya da çıkaracaklarını ilan ettiler” ifadelerini kullandı.

“Hayal tacirlerine karşı uyarmak istedim”

Başkan Yazıcı,” Birilerinin 'bize ne' dediklerini duyar gibiyim. Birileri, Amerika ve İngiltere'yi ziyaret gitmiş, "400 milyar dolar kredi getireceğim. Kaynak hazır" diyordu. Borçlanma hevesini bir yana bırakıyorum. Körü körüne söylediklerine inananlara bir atasözünü hatırlatırım; Kelin ilacı olsa, başına sürerdi. 2001 krizinde batan bankalarda buharlaşan 80 milyar dolara şahit olmuş birisi olarak, hayal tacirlerine karşı uyarmak istedim” dedi.

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