“Hayal Çadırı” etkinlikleri deprem bölgesindeki çocuklarla buluşuyor

Karagöz Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Hatay’da başlayan ve depremzede çocukların yüzünde tebessüm, kalplerinde mutluluk oluşturmayı hedefleyen etkinlikler kapsamında, depremin etkilediği il ve ilçelerde gösteriler yapılacak.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan UNIMA Türkiye Milli Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün, depremzede çocuklara özel etkinlikler hazırladıklarını belirterek, “İlk olarak Hatay’da çadır kentleri gezerek gösterilerine başladılar. Bir avuç tebessüm, bir tutam mutluluk için çıktığımız yolculuğumuz Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde devam ediyor. Her hafta başka şehirlerimizde çocuklarımızla buluşacağız” dedi.

Ergün, gösterilerin sonunda her çocuğa Karagöz-Hacivat tasviri hediye ettiklerini kaydederek, “İnanıyoruz ki, Karagöz ve kukla hepimize iyi gelecek” ifadelerini kullandı.

Ergün, depremzede çocukların yaralarını sarabilmek ve moral verebilmek için gerekli çalışmaların uzun dönemli olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Katkı sağlayabilecek tüm kurumların, depremden etkilenen şehirlerimizdeki çalışmalarını uzun süreli planlamaları çok önemli. Çocuklar kadar yetişkinlere yönelik sanatsal çalışmaların da bölgede olması çok anlamlı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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