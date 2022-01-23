Havucun faydaları nelerdir? Havuç suyunun faydaları

A vitamini bakımından en zengin besin olan havuç, turuncu dışında mor, siyah, kırmızı, beyaz ve sarı gibi renkleri de vardır.

Havuç faydaları nelerdir?

Havuç A vitamini bakımından doğada bulunan en güçlü besindir. A vitamini gözdeki sarı noktanın daha iyi görmesini sağlar. Doğada en sık kullanılan turuncu havucun yanı sıra daha birçok rengi bulunur. Yunan tıp kitaplarında faydaları ve kullanım alanları saymakla bitmeyen havuç çiğde tüketilebilir.

Havuç, genellikle göz sağlığına olan yararları ile bilinen, büyük-küçük her yaştan kişinin severek tükettiği bir sebzedir. Halk arasında daha çok meyve olarak bilinir ancak, bitki dünyasında sebze sınıfında yer almaktadır. Ülkemizde yaygın olarak tüketilen turuncu havuçtur. Mor renkteki havuç şalgam ve turşu yapımında tercih edilmektedir. Araştırmalar, havucun en fazla tüketilen besinler arasında ilk sralarda yer aldığını göstermektedir.

Havuç suyunun faydaları

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilir.

Göz hastalıklarından korur.

Döküntü ya da sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına yardımcı olabilir. ...

Bağışıklığı güçlendirir.

Prostat kanseri ya da lösemi gibi çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

Kolesterolü düşürebilir.

Havuç kalori

1 adet küçük boy (25 gr) havuç 10 kcal. 1 adet orta boy (40 gr) havuç 16 kcal. 1 adet büyük boy (100 gr) 41 kcal.

Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Havuçlu tarçınlı kek tarifi nasıl yapılır?

Havuçlu tarçınlı kek için 3 yumurta ile toz şekeri mikserle çırpın. Çırpma işlemine şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla; 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ilave edin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz havuçları elinizle bastırarak fazla suyunu sıkın. Karışıma havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta unu, 1 paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın. Bunları da hamurunuza ekleyip mikserle çırpın. Kek kalıbınızın tabanını yağlayın. Kek karışımını kalıba aktarın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.