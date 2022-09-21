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Aktüel Havucu yiyip yiyip şekerleme yaptı! Sevimli tavşanın görüntüleri izlenme rekoru kırdı
Aktüel

Havucu yiyip yiyip şekerleme yaptı! Sevimli tavşanın görüntüleri izlenme rekoru kırdı

Sosyal medyada havuç yedikten sonra şekerleme uykusu yapan tavşanın görüntüsü milyonlarca defa izlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 20:55:00 - 2022-09-21 21:01:25

Havuç yedikten sonra şekerleme uykusu yapan tavşanın görüntüsü izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Twitter’da izlenme rekorları kıran videoda, sevimli bir yavru tavşanın havuç yiyip uyuduğu anlar yer aldı.

Havucu yiyip uykuya daldı

Tavşanın havucu yerken yavaş yavaş uyuklamaya başladığı ve sonrasında derin bir uykuya daldığı görüldü.

Video günün en çok izlenenleri arasına girdi.

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