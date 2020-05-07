Havuçlu tarçınlı kek tarifi | Krema ve karamel soslu havuçlu kek nasıl yapılır?

Havuçlu ve tarçınlı keki yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, havucu rendeledikten sonra, fazla suyunu sıkarak, kek hamurunun kıvamının değişmemesini sağlamalısınız.

Bu tarifin içerisindeki ceviz yerine; badem, fındık, çekirdek içi, krokan ve farklı kuruyemişler kullanabilirsiniz.

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt

2 adet havuç (1,5 su bardağı kadar)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

2,5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için;

1 çay bardağı soğuk süt

toz kremşanti

3 yemek kaşığı labne peyniri

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Karameli için;

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı nişasta

Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kaba koyarak iyice çırpın. Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek bir süre daha çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip alt devirde çırpın. En son ceviz, tarçın ve havucu ekleyip, keki söndürmeden karıştırın.

Kalıbı önce katı yağ, ardından da unlayıp içerisine kek harcınızı boşaltın.

185 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Kabaran ve üstü kabuk tutan kek kıvama geldikten sonra, derecesini 160'a çekin.

İyice piştiğinde fırını kapatıp dinlendirin ve sonra çıkarın.

Kremşanti için; süt ve toz kremşantiyi karıştırın. İçerisine labne peyniri ve toz şekeri ilave edin. Dolapta muhafaza edin.

Karameli için; tavanın dibine şekeri yayın. Şeker eriyene kadar karıştırmayın ve renginin hafiften dönmesini bekleyin. Şeker eridikten sonra şekeri karıştırın ve üzerine suyu dökün. Su soğuk olduğu için aniden donacaktır ama su ısınınca karıştırarak çözebilirsiniz. Homojen bir kıvam aldıktan sonra, üzerine tereyağı ilave edin. Nişastayı su ile çözdürüp karıştırarak tavaya ilave edin.