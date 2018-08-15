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Havlulardaki kötü kokuları gidermek için ne yapmak gerekir?

Havlulardaki kötü kokuları gidermek için ne yapmak gerekir? Doğal yöntemler ile havlulardaki kötü kokulardan kurtulmak mümkün mü?

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:16
Havlulardaki kötü kokuları gidermek için ne yapmak gerekir?

Uzun süre kullanılan havlularda bir süre sonra ne kadar yıkansa da çıkmayan, nem kokusuna benzer kötü bir koku oluşur. Uzun süre kullanılmamış, dolapta beklemiş havlular için de söz konusudur elbette bu durum. Kullanılan parfümlü yumuşatıcılar her ne kadar kokuyu bir miktar bastırsa da kalıcı bir çözüm olmadığı için o koku asla gitmez.

Kokudan kurtulmanın çok ama çok pratik bir yöntemi var. Sizde deterjan veya benzer herhangi bir kimyasal kullanmadan havlularınızdaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Kötü kokulardan kurtulmanız için işte yapmanız gerekenler...

İhtiyacınız olan iki malzeme karbonat ve elma sirkesi.

Havlularınızı doldurduğunuz makinenin deterjan gözüne yarım su bardağı karbonat, yumuşatıcı gözüne ise yarım çay bardağı sirke koyup makineyi sıcak suda yıkayacak şekilde çalıştırın.

Çamaşırlarınız makineden ilk çıktıklarında bir miktar sirke kokacaktır. Ama astıktan 5 dk. sonra bu kokunun yok olduğunu, hatta havlularınızın hiçbir şey kokmadığını test edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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