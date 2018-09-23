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HAVELSAN’dan üniversitelilere eğitim

Nişantaşı Üniversitesi ve HAVELSAN arasında Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü (AtcTRsim) ile ilgili anlaşma imzalandı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:49
HAVELSAN’dan üniversitelilere eğitim

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu, anlaşmanın öğrencileri için çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek, “Zaman içerisinde uygulamada da göreceğiz. Bizim için çok önemli bir projeydi” dedi. HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin de böyle büyük bir başarıda yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:49
  1. Nişantaşı Üniversitesi
  2. HAVELSAN

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