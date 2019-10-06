HAVELSAN Pardus yönetimini ‘LİMAN’la çözdü
HAVELSAN, Pardus işletim sisteminde yaşadıkları uzaktan yönetme sorununa karşı ‘LİMAN’ adlı yazılımı geliştirdi.06 Ekim 2019 Pazar 10:46
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kurumlarda Pardus işletim sistemini uzaktan yönetme sorununu aşmak için ‘LİMAN’ adlı yazılımı geliştirdiklerini açıkladı.
Atalay, bu yazılım sayesinde Pardus’un yanında Microsoft gibi işletim sistemlerini de uzaktan yönetebilir hale geldiklerini söyledi. Kullanıcıların artık herhangi bir betik (bir tür kod) yazmasına ihtiyaç duymadan ‘LİMAN’la uçtan uca sistemleri yönetebildiklerini aktardı.
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