Havalimanında otopark kampanyası Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran‘da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran‘da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu. İGA’dan yapılan açıklamaya göre 3 Haziran 2019 saat 23.59‘a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.

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