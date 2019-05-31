Havalimanında otopark kampanyası
Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran‘da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu.31 Mayıs 2019 Cuma 09:31
Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran‘da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu. İGA’dan yapılan açıklamaya göre 3 Haziran 2019 saat 23.59‘a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.
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