Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı! Yaralılar var
Bakırköy'de Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk ediliyor.31 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
Bakırköy Sahil yolunda havalimanına personel taşıyan bir midibüsün ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü ağaca çarptı. Kazada midibüsteki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi.
Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor.
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