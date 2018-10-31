0553 313 94 23
impression

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı! Yaralılar var

Bakırköy'de Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk ediliyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı! Yaralılar var

Bakırköy Sahil yolunda havalimanına personel taşıyan bir midibüsün ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü ağaca çarptı. Kazada midibüsteki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi.

Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
  1. Bakırköy
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

  • ataata43 dk önce
    bak bunu da tayyip planlamış. artık yenisini kullanalım eskisi yaramaz algısı oluşturuyor. bunlar hep senaryo canım...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
  1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
  2. Bakan Varank müjdeyi verdi!
  3. Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert..
  4. Mutlu olmak elinizde...
  5. Rusya'dan S-400 açıklaması!
  6. Karadeniz'de yolu gözleniyordu! Ağlara..
  7. Romatoid Artrit nedir?
  8. İran ABD'ye meydan okudu!
  9. FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
  10. Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük..
  11. Elleriniz şişiyorsa...
  12. Mezarlıkta büyük şok! 'Aklımız..
  13. Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım
  14. Yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34..
  15. Bel çevresindeki yağlanmaya dikkat!
  16. Bu araçla şehir şehir geziyordu.....
  17. Mide bulandıran haber! Kırmızı ışıkta..
  18. 2 yaşındaki bebeğin ölümünden..
  19. Ayazın kuru öksürüğü adamı canından..
  20. Karamollaoğlu'ndan İstanbul Havalimanı..
BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Günün Karikatürü

31 Ekim 2018
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur