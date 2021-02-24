  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaşam

Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu | İstanbul geride bıraktığımız 10 günde soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Son günlerde isi sıcaklık biraz yükseldi. Pek çok kişi havanın ne zaman ısınacağını araştırmaya başladı. Peki, hava ne zaman ısınır? İstanbul hava durumu güncel

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:08:00 -
Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul’a bu sene kış geç geldi. Ocak ayında ve şubat ayında ani sıcaklık düşüşleri yaşanan ve kar yağışının gözlendiği İstanbul’da sıcaklıkların yükselip yükselmeyeceği merak konusu. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak?

Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, az bulutlu hava öngörülüyor. Yarın parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde hafif sağanak tahmin ediliyor. Bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan hafif, yarın öğleden sonra orta kuvvette esecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li generalden Patriot itirafı
Dünya

ABD'li generalden Patriot itirafı

ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hayten, Patriotların imalat sorunu olduğunu ve elle..
PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!
Siyaset

PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!

PKK yanlısı Başak Demirtaş’a sosyal medyadan hakaret içerikli mesaj yayınlanınca “kadın dayanışması” adı altında hemen Demirtaş’a destek ver..
ABD'li albaydan ezber bozan PKK açıklaması
Dünya

ABD'li albaydan ezber bozan PKK açıklaması

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini söyleyerek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay