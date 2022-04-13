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Aktüel Havalar mevsim normallerine geri dönüyor
Aktüel

Havalar mevsim normallerine geri dönüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini açıklarken havaların mevsim normallerine dönmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:03:00 -
Havalar mevsim normallerine geri dönüyor

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizde seyreden düşük hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlayacağını belirterek, “Isınmalar Perşembe gününden itibaren batıdan başlayacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde yaşanan yağışlı ve soğuk hava dalgasının Perşembe gününden itibaren yerini ılık ve giderek sıcak havaya bırakacağını belirten bir tahmin paylaştı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda haftalık hava tahminlerine ilişkin haritalar yayınlarken, “Haftalık Hava Tahmini (14 - 20 Nisan 2022) Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.” ifadelerini kullandı.

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