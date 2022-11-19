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Aktüel Havalandırma boşluğunda trajikomik olay! Canını derdinin düşeceğine…
Aktüel

Havalandırma boşluğunda trajikomik olay! Canını derdinin düşeceğine…

Trajikomik olay Batman'da yaşandı. Aydınlıkevler Mahallesinde bir eve ait havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:28:00 - 2022-11-19 13:51:55

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek evin havalandırma boşluğuna düştü.

İtfaiye ekipleri Çiçek’i çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı. Çiçek, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.

Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek’in Kürtçe itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti. 24 yaşındaki genç düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yorumlar

cengo

Bunun nesi trajikomik acaba!!!!?? Gariban zihinsel engelli besbelli....
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