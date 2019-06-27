Havada hareketli dakikalar! Savaş uçakları yolcu uçağını indirdi
Air India havayollarına ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle savaş uçakları tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'ya indirildi.27 Haziran 2019 Perşembe 13:32
Hindistan'dan ABD'ye doğru havalanan bir yolcu uçağı, gökyüzünde bomba tehdidi nedeniyle İngiltere'ye indirildi.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, iki jetin yolcu uçağını başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'na indirdiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı, sesten hızlı uçabilin Typhoon savaş uçaklarının yolcu uçağının önünü kestiğini ve güvenli bir şekilde iniş yaptırdığını bildiriyor.
Stansted Havalimanı, operasyonun ardından pistin yeniden açıldığını duyurdu.
Söz konusu uçak, ABD'nin Newark kentine gidiyordu.
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