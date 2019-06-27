Havada hareketli dakikalar! Savaş uçakları yolcu uçağını indirdi Air India havayollarına ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle savaş uçakları tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'ya indirildi.

Hindistan'dan ABD'ye doğru havalanan bir yolcu uçağı, gökyüzünde bomba tehdidi nedeniyle İngiltere'ye indirildi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, iki jetin yolcu uçağını başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'na indirdiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, sesten hızlı uçabilin Typhoon savaş uçaklarının yolcu uçağının önünü kestiğini ve güvenli bir şekilde iniş yaptırdığını bildiriyor. Stansted Havalimanı, operasyonun ardından pistin yeniden açıldığını duyurdu. Söz konusu uçak, ABD'nin Newark kentine gidiyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.