Havada başarıya doymuyor

Buğra Kardan

Turizmdeki sıçrama uçakların doluluk oranını yüzde 100’e taşırken, havayolu firmalarının mali bilançolarına olumlu etki etti. Bu firmalardan Türk Hava Yolları (THY), hemen her yıl yükselen gelirleri ve kârlılığıyla havacılık otoritelerinden tam not alıyor.

İyi bir grafik çiziyor

Ekonominin içeriden ve dışarıdan yoğun saldırılara maruz kaldığı, kur atakları yediği 2018’in ilk 9 ayında iyi bir grafik çizen firmanın satış geliri yüzde 20 artışla 9 milyar 900 milyon doları bulurken; esas faaliyet kârı 1 milyar 149 milyon dolara, net kârı da 755 milyon dolara dayandı.

Hedefler büyük

Mega projelerden İstanbul Havalimanı’nda yerini almaya başlayan THY, 2019 ve 2020’de önemli oranda büyümeyi; 2023’te de 350 milyonu aşkın yolcu, 30 milyar dolar satış geliri yakalamayı hedefliyor. Bu çerçevede 330 uçaklı filoyu genişletmek ve yeni ülkelere adım atmak için önemli girişimlerde bulunuluyor, görüşmeler yürütülüyor.

İşte rakamlar

THY tarafından 2013-2017 döneminde ortaya koyulan tablo ise ilerisi için ümit verici. Yıl yıl şirketin satış geliri ve kârlılığı şöyle:

-2013 rekor dönemi oldu. Satış geliri yüzde 27 artarak 18,8 milyar liraya ulaştı. Esas faaliyet kârı 1 milyar 240 milyon lira, net kâr 683 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

-2014 verimli geçti. Satış geliri yüzde 29 artarak 24 milyar 200 milyon lira seviyesine geldi. Esas faaliyet kârı 1 milyar 359 milyon lira, net kâr 1 milyar 819 milyon lira olarak gerçekleşti.

-2015’te büyüme devam etti. Satış geliri yüzde 19 arttı ve 28 milyar 750 milyon lirayı geçti. Esas faaliyet kârı 895 milyon dolara, net kâr 1 milyar 69 milyon dolara tekabül etti.

-2016’da terör olaylarının ve hain darbe girişimine rağmen satış geliri yüzde 3’e yakın artış kaydederek 29 milyar 460 milyon lirayı aştı. Bu dönemde 47 milyon lira net zarar açıklandı.

-2017’de hayat normale döndü. Böylece toplam satış gelirleri yüzde 35 artışla 39 milyar 779 milyon liraya çıktı. Esas faaliyet kârı 3 milyar 568 milyon lira, net kâr 639 milyon liraya denk geldi.

Yolcu sayısı 75,2 milyon

THY, yolcu sayısıyla da rakiplerini kıskandırıyor. 203’te 48 milyon 300 bin, 2014’te 54 milyon 700 bin, 2015’te 61 milyon 200 bin, 2016’da 62 milyon 800 bin, 2017’de yüzde 68 milyon 600 bin olan sayı, geçen sene 75 milyon 200 bine yükseldi. Bunda ülkemize gelen yabancı turist adedinin artışı önemli rol oynadı.

Know how satacağız

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2023’te 30 milyar doları aşan Türkiye’nin ilk grup şirketi olmayı planladıklarını dile getirerek, “Böylece çalışan ordumuzu 100 binin üzerine taşıyacağız. Arka planda yenilikleri sektörde norm ve ürün haline getirip, diğer şirketlere ürün ile know how satacağız” dedi.