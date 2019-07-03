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Havacılıkta üniversite özel sektör iş birliği

Balıkesir Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çelebi Hava Servisi A.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
Havacılıkta üniversite özel sektör iş birliği

Balıkesir Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve Edremit Körfez Sportif Havacılık Kulübü iş birliği ile Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nda eğitim göre 15 birinci sınıf öğrencisi yaz döneminde çeşitli havalimanlarında staj yapıyor.


Yapılan girişimler sonucu havacılık ile yeni tanışan Sivil Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri eğitimlerini saha çalışması ile pekiştirmek için bir çalışma başlatıldı. Balıkesir Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve Edremit Körfez Sportif Havacılık Külübü yöneticileri bir araya geldi. Yapılan çalışma ile Türkiye’nin çeşitli havalimanlarında partime olarak Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri staj yapacak ve tecrübe kazanacak.


Çalışmanın yapılan tanıtım toplantısına Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivili Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Tamer Ödemiş, Çelebi Hava Servisi İstanbul Bölge Direktörü Murat Kurt, Edremit Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu ve davetliler katıldı. Balıkesir Üniversitesi öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı emeği geçenlere birer teşekkür plaketi verdi.


Daha sonra törene katılanlar havalimanında görev yapan öğrenciler ile bol bol havacılık üzerine sohbet etme imkanı buldular.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
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