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Gündem Hava saldırısından korkan Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı
Gündem

Hava saldırısından korkan Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı

Rusya'nın saldırıları karşısında ülkelerini terk etmeyen Ukraynalılar, geceyi geçirmek üzere metro istasyonlarına sığınmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 22:42:00 -

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna gerilimi yerini işgale bıraktı.

Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik işgalini birçok noktadan başlatırken yoğun hava saldırısı ile birçok büyük Ukrayna şehri hedef oldu.

Başken Kiev ve bazı şehirlerde ise akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşadıkları şehirleri terk etmeyen Ukrayna halkı ise bombardımanlara karşı kendini korumaya çalışıyor.

Ukraynalılar geceyi metro hatlarında geçirecek

Bu kapsamda evlerinde ve apartmanlarında sığınak olanlar yer altına inerlerken nüfusun büyük bir çoğunluğu metro istasyonlarını tercih etti.

Aynı zamanda nükleer saldırılara da önlem olarak inşa edilen metro hatları binlerce Ukraynalıya gece boyunca ev sahipliği yapacak.

Putin nükleer resti çekmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırısı öncesi yaptığı açıklamada, gerekirse nükleer silah bile kullanabileceğini söylemişti.

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