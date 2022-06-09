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Dünya Hava Kuvvetleri: Bulgaristan'dan hava sahasını ihlal eden uçağa soruşturma
Dünya

Hava Kuvvetleri: Bulgaristan'dan hava sahasını ihlal eden uçağa soruşturma

Bulgaristan’ın hava sahasını dün ihlal ettiği için indirilen küçük uçakla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 15:49:00 - 2022-06-09 15:53:07
Hava Kuvvetleri: Bulgaristan'dan hava sahasını ihlal eden uçağa soruşturma

Bulgaristan Haber Ajansının Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün Macaristan'dan havalanan ve onaylanmış bir uçuş planı olmayan küçük bir uçak, Sırbistan ve Romanya'nın üzerinden geçerek Bulgaristan'a iniş yaptı.

Hava Kuvvetleri, zorlu hava koşullarında ülke hava sahasına giren uçağı indirdi.

Uçaktaki kişiler ve uçuşun amacı hakkında soruşturma başlatıldı.

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