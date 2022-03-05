Hava durumu! Hava bugün nasıl olacak? (5 Mart 2022 Cumartesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 3 ile 5 derse düşmesi bekleniyor. Haftanın son gününde kar yağışları İç Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Anadolu’da devam ediyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur etkili. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyrediyor.

Yağmur nereye var?

Hafta sonu gündelik çalışanlar ya da tatil planı yapanlar bugün havanın yağışlı olup olmayacağını merak ediyor. Hava durumu sorgula yapmak için arama motoru üzerinden Meteoroloji son hava durumu verilerine bakılmakta. Meteoroloji bugün hava durumuna göre, nava genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

Ankara hava durumu:

Ankara'da bugün hava 7, Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün hava 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı.

EDİRNE: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu,

MANİSA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

KAYSERİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 10, Parçalı bulutlu.

VAN: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.