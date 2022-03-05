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Aktüel Hava aniden soğuyacak! İstanbul'a kar geri dönüyor
Aktüel

Hava aniden soğuyacak! İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı yeniden görülecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Mart ayında yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:04:00 -
Hava aniden soğuyacak! İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın sistemi altına girecek.

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve mega kentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart ayında kar yağışı yoğun olur" mesajını paylaştı.

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