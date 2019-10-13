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Hat’tın yaşayan en büyük ustası

Dünyada “Hattatların Reisi” kabul edilen Büyük Çamlıca Camii ile Malezya’daki Sri Sendayan Camii’nin hatlarını kaleme alan 82 yaşındaki Hattat Hasan Çelebi, gelecek yıl yayınlamayı planladığı Kur’an-ı Kerim’in yazımını sürdürüyor.

13 Ekim 2019 Pazar 10:24
Hat’tın yaşayan en büyük ustası

Dünyada Reis-ül Hattatin yani “Hattatların Reisi” kabul edilen, yeryüzünün dört bir yanındaki mabetlerde imzası bulunan, son büyük projeleri Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya’daki Sri Sendayan Camii’nin hatlarını kaleme alan 82 yaşındaki Hattat Hasan Çelebi, 40 yıl önce yazımına başladığı Kur’an-ı Kerim’i gelecek yıl yayınlamayı planlıyor. 

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı. Hattat Hamid Aytaç’tan sülüs-nesih, Kemal Batanay’dan ta’lik- rik’a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi’nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı. 

Dünyanın farklı coğrafyalarında 100’e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç’tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

58 yıldır kalemi elinden hiç düşürmeyen Hattat Hasan Çelebi, son büyük projelerini Büyük Çamlıca Camii ile Malezya’daki Sri Sendayan Camii için yaptı. 

Hattat Hasan Çelebi’nin, Süleymaniye, Selimiye, Rüstem Paşa Camilerindeki hat yazılarını yazan Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü hattatı Hasan Çelebi ile hem isim hem de mesleki anlamda benzerliği dikkati çekiyor. Reis-ül Hattatin Hasan Çelebi, 1980’li yıllarda yazımına başladığı Kur’an-ı Kerim’i tamamlayarak gelecek yıl yayınlamayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:24
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