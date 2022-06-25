Hatırlanması cihana değer! Babacan faiz lobisine 2013'te böyle ayar çekmişti

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasında Başbakan Yardımcısı'ydı.

AK Parti'de siyaset yaparken Gezi'ci vandallara yönelik sert mesajlar veren Babacan'ın şikayetçi olmadığını bildirmesi, siyasi iki yüzlülüğünü yeniden ortaya koydu.

2013'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezicilere yönelik, "Hortumu kestiğimiz için rahatsız oldular." açıklaması hatırlatılarak, "Bunlar kimlerdir?" diye sorulan Babacan, "Herhalde kendilerini iyi biliyorlardır." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Gezicilerden şikayetçi olmadığını açıklayan Babacan, 9 yıl önce bankacılara şöyle ayar vermişti:

Bankalar, günlük akımlara kapıldıklarında kendi işleriyle ilgili sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirler. Kendi işinize odaklanın, meraklıysanız siyasete girin...

'Şiddet bir yöntem haline gelmemeli'

Babacan, yine 2013'teki bir açıklamasında, Gezici vandallara şöyle yüklenmişti:

İllegal örgütlerin molotof kokteylleri ile çevreye zarar vermesi, polisimize yönelik hareketleri seyredecek halimiz olamazdı. Böyle bir kapıyı açtığınızda, şiddetle istediğini elde etme yöntem haline gelebilir. Kendini barışçıl yollardan ifade etmek isteyen, görüşlerini diyalog yoluyla yapan vatandaşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin bombalamasında da rol oynayanlar karşısında duruşumuz asla değişmez. Tamamen bu işin dışındaki vatandaşlarımız zarar görmüştür. Buna kamu düzenini sağlamakla görevli devletin tabii ki söyleyecekleri olur.