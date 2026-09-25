Hatice Öz’den ATSO için yeni dönem mesajı!

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Hatice Öz, seçim sürecinde ortaya koyduğu yönetim anlayışını Aksu’da iş dünyasıyla paylaştı.

“Asıl görevimiz üyelerimizin iş hacmini büyütmek”

Aylardır Antalya’nın farklı bölgelerinde iş dünyasıyla buluştuklarını belirten Öz, sahada karşılaştıkları en güçlü beklentinin "ödediği aidatın karşılığını alan üye" olduğunu söyledi. Turizmcinin sezonu 12 aya yaymak, sanayici ve KOBİ’lerin finansman yüküne rağmen büyümek, ihracatçının yeni pazarlara ulaşmak, kadın ve genç girişimcilerin ise sermaye, mentorluk ve uluslararası bağlantılara erişmek istediğini ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"ATSO sadece aidat toplayan, evrak onaylayan bir kurum olamaz. Bizim asıl görevimiz üyelerimizin iş hacmini büyütmek, yeni müşteriye ve yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak, dijitalleşmesine ve ihracatına destek olmak, kısacası üyemize kazandırmak olmalıdır. ATSO’yu birlikte büyüteceğiz, ATSO işinizi büyütecek."

Yeni dönemde ATSO’nun başarı kriterini değiştireceklerini vurgulayan Öz, oda yönetiminin performansının yapılan toplantı ya da düzenlenen evrak sayısıyla değil, üyeye sağlanan ekonomik katkıyla ölçülmesi gerektiğini söyledi. Öz, "Bizim için ATSO’nun başarısı sadece kurumun büyümesi değildir. Üyemiz daha fazla üretiyor mu, daha çok satıyor mu, ihracat yapabiliyor mu, dijitalleşebiliyor mu, yeni pazarlara ve müşterilere ulaşabiliyor mu? Biz buna bakacağız. Çünkü güçlü ATSO, işi büyüyen üyeler demektir" diye konuştu.

Proje merkezleri detayı

Öz, bu anlayış doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik olduğunu kaydetti. Antalya Dijital Dönüşüm Merkezi ile işletmelere e-ticaret, veri analitiği, siber güvenlik ve dijital dönüşüm desteği sağlanacağını; Softalya Digital ile Antalya’nın yazılım ihracatının büyütüleceğini belirtti. Öz, Antalya Gıda İnovasyon Merkezi ile tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesini, Akıllı Tarım Dönüşüm Programı ile üreticinin su ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedeflediklerini söyledi. Öz ayrıca ATSO Online Kariyer Merkezi ve İstihdam Platformu ile işletmelerin nitelikli çalışan ihtiyacına çözüm üretileceğini, iş arayanlar ve öğrencilerle işletmelerin doğrudan buluşturulacağını kaydetti.

“İşini nasıl büyütürüz?”

Önümüzdeki ATSO seçimlerinin yalnızca bir yönetim değişikliği olmadığını belirten Öz, yapay zekâdan yeşil dönüşüme, e-ticaretten yeni ihracat modellerine kadar dünya ekonomisinin hızla değiştiğine dikkat çekti. Öz, "Üyesinin kapısını yalnızca aidat zamanı çalan değil, ’İşini nasıl büyütürüz?’ diye çalan bir ATSO kuracağız. Sorunu dinleyip not alan değil, çözümü bulan; fırsatı bekleyen değil, fırsatı üyesinin önüne getiren bir oda olacağız. ATSO üyelerinin büyüme ortağı olacak" dedi.

AKGİAD’ın üretken ve girişimci yapısının oluşturmak istedikleri ATSO anlayışıyla örtüştüğünü belirten Öz, Antalya’nın yeni ekonomik hikâyesinin iş dünyasıyla ortak akıl içerisinde yazılacağını söyledi. Hatice Öz, "Daha fazla üreten, daha fazla satan, daha fazla ihraç eden ve geleceğe güvenle bakan bir Antalya için ATSO’yu birlikte büyüteceğiz. ATSO işinizi büyütecek. Çünkü Antalya’nın hakkı güçlü ATSO’dur" diye konuştu.