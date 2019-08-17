0553 313 94 23

Hatice Kübra’dan gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün Vietnam’da düzenlenen ‘2.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:32
Hatice Kübra’dan gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün Vietnam’da düzenlenen ‘2. Asya Açık Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yer alma adına mücadele eden Hatice Kübra İlgün hedefine adım adım ilerliyor. Mücadele ettiği turnuvalardan madalya ile dönen genç sporcu son olarak tatamiye çıktığı ‘2. Asya Açık Tekvando Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazandı.


Hatice Kübra İlgün, 14-18 Ağustos tarihlerinde Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinden düzenlenen şampiyonada 57 kiloda mücadele etti. İlk maçında Vietnamlı rakibi Tran Thi Trang’ı geçerek çeyrek finale yükseldi. İkinci maçında bir başka Vietnamlı Tran Thi Anh Tuvet’i ve yarı finalde Çin Taipeili rakibi Lo Chia Ling’i’de geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Güney Koreli Ah Reem Lee’ye mağlûp olan İlgün şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    1. Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    2. Felaketin izleri hiç geçmedi
    3. Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret..
    4. Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu..
    5. Sason’da hibe desteğiyle yapılan apart..
    6. (Özel) Sarıyer’de iki ana kolonu..
    7. İstanbul'daki sağanak
    8. Şuhut’ta yöresel pazara yoğun ilgi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos..
    10. Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
    11. Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden..
    12. Şiddetli rüzgar, dut ağacını evin..
    13. Ordu’da eksi 40 derecede fındık..
    14. Giresun’da en fazla ödenek yol ve içme..
    15. Kafede darbedilen gaziye destek ziyareti
    16. 10 kişilik aile ölümden döndü
    17. Antalya’da fuhuş operasyonu: 66..
    18. Hurda eşyalarını yığdığı parktan..
    19. MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen..
    20. MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi..
    21. Sudan'da geçici Anayasal Bildiri..
    22. Karşıdan karşıya geçerken hayatını..
    23. Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her..
    24. Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan..
    25. Bahçelievler’de yağış nedeniyle yol..
    26. Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
    27. Şiddetli yağış sonrası Eminönü’ndeki..
    28. MHP Lideri Bahçeli: "Acılara..
    29. Çaycuma ADD Gençlik kollarını kuruyor
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu