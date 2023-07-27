Hatice Kolçak’tan yeni tahmin! İşte altında asıl yükseliş zamanı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Ekonomist Hatice Kolçak ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kolçak, herkesi merak ettiği altın fiyatlarına ilişkin ise önemli ifadeler kullandı. Net tarihler veren Hatice Kolçak'ın açıklamaları şu şekilde:

Ons altında bir miktar gerileme bekliyordum ama olmadı. 1980 dolar şuanda. Dün de 1970 dolar seviyesindeydi. 10 dolar bir yükseliş oldu. Çok büyük bir yükseliş değil. Bulunduğu bölge güzel bir bölge.

Gram altın alacaklar uzun vadeli ellerinde tutmak kaydıyla beklentilerimiz yukarı yönlü devam ediyor. Alacak olanlar buradan toparlayıp beklemeye geçmeliler. Dolar da hazır hızlanmamışken Ons altında bundan sonra Ağustos ayı içerisinde tamamen gelecek veriye göre tepki verecek. Ons'un şuan bulunduğu bölge iyi bölge. 1950 doların üzerinde kaldığı sürece ortada vadede bir sıkıntı yok. Beklediğimiz o 2 bin dolar seviyesi Ağustos ayı içerisinde mümkün görünmüyor. Asıl yükseliş dediğim gibi son çeyrekte gelecek gibi duruyor.

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Morgan'ın altınla alakalı 'yeni rekorlar kıracak' beklentisi vardı 2024 için. İlk defa Ons tarafında dünyada altında da bir rekor beklentiye geçmiş durumdayız.

Çünkü neden her hâlükârda FED faizleri indirmeye başlayacak 2024'te. 2023'te artık yavaş yavaş faizde son geldiğimizi düşünürsek ons altının önünün açık olduğunu yeni rekorlara gideceğini söyleyebilirim.

Duraksamalar, bu seviyeler biraz burun altı biraz burun üstü hep alım fırsatı olacak. Yavaş yavaş toplamaya ve elimizdekiler tutmaya devam edeceğimizi söylemek isterim.