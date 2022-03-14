Hatice Kaçmaz’ın katiline ne kadar ceza verildi? Orhan Munis'in ceza indirimi ne kadar?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hatice Kaçmaz’ı katleden Orhan Munis’in yargılanmasına ilişkin davada indirim kararı verdi. Yargıtay’ın karar tartışmaları da beraberinde getirdi. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz’ın (33) bir süre görüştüğü Orhan Munis tarafından 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da bir parkta katledilmesine ilişkin davada karar verildi. T24’ün haberine göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), evlenme teklifini reddeden Hatice Kaçmaz'ı katleden faile verilen indirimli cezayı yerinde bulundu. YCGK, Yargıtay Başsavcılığı'nın faile "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönündeki tebliğnameyi reddetti.

Orhan Munis'in ceza indirimi ne kadar?

Kaymaz ile parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlayan Munis’in "anlık hiddetle" katliamı işlediği savunulan kararda, kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde failin katliamı işlemeyeceği, reddedilince “anlık hiddetle cinayeti işlediği”, tedbiren taşıdığı bıçağı "Duygusal çöküntü ve hiddetin etkisiyle" kullandığı vurgulandı. Karar, 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı. “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis alan fail, ağırlaştırılmış müebbetten kurtulduğu için önceki cinayetinde olduğu gibi kısa sürede serbest kalabilecek.