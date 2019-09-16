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Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:21
Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor, sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. 

Hatayspor-Karagümrük

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Aabid), Caner Hüseyin Bağ

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh), Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik), Barış Özbek (Dk. 86 Stefan Silva)

Kırmızı kart: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Güreler, Dk. 20 Sadi Karaduman, Dk. 49 Barbosa, Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor), Dk. 35 Emeghara (Fatih Karagümrük)

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:21
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
  4. Hatayspor
  5. Karagümrük
  6. TFF 1. Lig

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