Hatayspor, İlhan Palut'la nikah tazeledi Birinci Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.

1. Lig play-off final maçında 'e penaltılarda kaybederek Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor'da, Teknik Direktör İlhan Palut ile masaya oturularak yeniden anlaşma sağlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz'le görüşen Palut, bordo-beyazlılarla sözleşme uzattı.

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