Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.24 Şubat 2019 Pazar 15:03
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında 27 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.
Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5’e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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