Hatayspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Hatayspor, Spor Toto 1.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antakya Atatürk Stadyumu’nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Antrenmanın devamında Galatasaray maçında oynayan futbolcular dinlendirilirken diğer futbolcular ise dar alanda çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.