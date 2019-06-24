Hatayspor, Ahmed Sartip’le 3 yıllık ön anlaşma sağladı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Irak U-19 Milli Takımı’nın kaptanı Ahmed Sartip’le ön anlaşma sağladı. Genç oyuncu sağlık kontrolünden geçmek için Hatay’a geldi.

Hatayspor, Irak U-19 Milli Takım kaptanı olan sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ahmed Sartip ile 2+1 anlaşma sağladı. Genç futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.