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Aktüel Hataylı çocuklar moral depoladı! Selçuklu'dan Hatay'a kardeşlik buluşması
Aktüel

Hataylı çocuklar moral depoladı! Selçuklu'dan Hatay'a kardeşlik buluşması

Yeniakit Publisher
2023-08-22 14:24:00 -
Hataylı çocuklar moral depoladı! Selçuklu'dan Hatay'a kardeşlik buluşması

Selçuklu Belediyesi tarafından hafta sonu Hatay’ın Konya konteyner kent 1, 2 ve 3. etaplarında depremzede çocuklar ve aileleri için “Selçuklu’dan Hatay’a Kardeşlik Buluşması” mahalle şenliği düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve mahalle kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Mahalle Şenlikleri, bu kez depremin en çok hissedildiği Hatay’da “Selçuklu’dan Hatay’a Kardeşlik Buluşması” ismiyle gerçekleştirildi. Konya Konteyner kent 1, 2 ve 3. etaplarında Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere iki gün boyunca düzenlenen özel etkinlikler ile depremzede çocuklar gönüllerince eğlenirken, aktiviteler aileler için de moral kaynağı oldu.

Animasyon gösterileri yapıldı

Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen kardeşlik buluşması kapsamında interaktif ve şişme oyun grupları, animasyon gösterileri, atölye etkinlikleri, sürpriz hediye ve ikramlar yer aldı. Şenliğin akşamki bölümünde sanatçı Emirhan Doğan da sahne aldı.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, Konya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç Sarıca da şenliğe katılarak Hatay’lı çocukların sevincine ortak oldular.

Pekyatırmacı’ya teşekkür

Gün boyunca doyasıya eğlendiklerini ifade eden çocuklar, böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı diyerek organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.
Depremzede anne babalar ise görüşlerini, “Deprem sonrasında Konya’nın ve Selçuklu Belediyesi’nin desteğini hep yanımızda hissettik. Bu güzel organizasyonda bizler ve çocuklarımız için moral oldu. Selçuklu Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya etkinlik ve bizlere sağladıkları tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdiler.
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