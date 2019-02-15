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Hatay’ın yeni stadyumu bu yıl hizmete girecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hatay’da yapımına devam edilen Hatay Stadyumu’nun bu yıl içerisinde tamamlanıp Hatayspor camiasının kullanımına açacaklarını belirtti.

15 Şubat 2019 Cuma 18:05
Hatay’ın yeni stadyumu bu yıl hizmete girecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hatay’da yapımına devam edilen Hatay Stadyumu’nun bu yıl içerisinde tamamlanıp Hatayspor camiasının kullanımına açacaklarını belirtti.


Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Hatay’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Hatayspor Tesisleri’ni ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti. Kasapoğlu daha sonra inşaatı devam eden Hatay stadyumunda yaptığı inleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Spor ve sporcuya önem veren bir cumhurbaşkanımız var. Sporda gerçekleştirilen tesisleşme pek çok branşta dünyanın hiç tarafında olmayan tesisleşme bu anlamda da bizde Gençlik spor bakanlığı olarak bu tesisleri halkımızla doldurmak adına birçok proje gerçekleştiriyoruz” dedi.


Sporda kalkınmayı, sportif anlamdaki başarıyı tabana yayılmasını gerçekleştireceklerini ifade eden Kasapoğlu, ”Semt sahalarımız, semtlere, mahallelere gerçekleştireceğiz salon yatırımlarımız, havuz yatırımlarımız bunların ciddi anlamda öncüleri olacak. Bu manada bugün gerek büyük şehir sınırlarında gerekse ilçelerine yönelik bir takım projelerimizi planladık. Gerek valimizle gerek Büyük şehir adayımızla ciddi anlamda proje planladık. Bunları önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Şu an Hatay stadındayız. Stat inşaatı bizim devam eden inşaatlarından biridir. Şunun da müjdesini sevinçle ifade edebilirim bu yıl içerisinde Hatay stadımızı tamamlayıp Hataysporumuz’un, Hatayspor camiasının kullanımına açacağız. Antrenman salonlarında inşallah gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.



Bakan Kasapoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:


”Yaşayan bir stat olmasını temenni ediyorum. Halkımızın her daim kullanabileceği gelebileceği sadece maç günleri değil her zaman kullanabilecekleri bir stat olmasına yönelik projelerimiz var. Amacımız tüm tesislerimizin 7-24 açık olması bu manada ülke genelinde pek çok yerdeki tesisimizin 7-24 açık olmasına yönelik çalışmalar başlattık. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımıza, gençlerimize 24 saat açık olması için çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızı spora her daim erişebilir kılma adına tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz. Stat yanında bulunan 3 bin 500 kişilik spor salonunun da pek çok açıdan tamamlandığını gördük inşaatın hızlandırılması talimatını paylaştık. İnşallah onunda bu yıl içerisinde sporcularımızın gençlerimize ve Hatay halkının hizmetine açacağımızı ifade etmek istiyorum.”


Bakan Kasapoğlu daha sonra Hatay Gençlik Merkezini ziyaret ederek burada gençlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:05
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