  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'ın Reyhanlı humusu ve beyaz soğanı için coğrafi işaret başvurusu
Aktüel

Hatay'ın Reyhanlı humusu ve beyaz soğanı için coğrafi işaret başvurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:14:05 -
Hatay'ın Reyhanlı humusu ve beyaz soğanı için coğrafi işaret başvurusu

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, Reyhanlı humusu ile beyaz soğan için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı'nın yöresel lezzetleri markalaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Hatay'ın lezzetlerinin tescillenmesinin çok önemli olduğunu anlatan Zaroğlu, Reyhanlı humusu ve beyaz soğan için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını belirtti.

Hatay'ın birçok yöresel ürünün zenginliğinin tescillemesinin bölgeye önemli katkıları olacağına dikkat çeken Zaroğlu, şöyle konuştu:

''Meşhur olan Reyhanlı humusumuz yöremizle özdeşleşen lezzetimizdir. Ayrıca bizim topraklarımızda yetişen beyaz soğan için de alınacak coğrafi işaret, ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olacaktır. İlçemizin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamış olacağız. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sunmak adına Reyhanlı Ticaret Odası olarak ürünlerimizi coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmayı hedefliyoruz.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Siyaset

İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanları toplantısında bahsettiği “Türkiye modeli”nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Tür..
Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar
Gündem

Dilipak’ın eşi Asiye Hanım’dan ‘’Rabbime arzımdır’ başlıklı açık mektup! 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sapkınları eleştirdiği yazısının çarpıtılması sonrası yaşanan sürecin kendilerini..
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı