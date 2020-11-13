Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev karantinaya alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun salgın nedeniyle kaymakam İskender Yönden başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.
Toplantıda, vaka tespit edilen Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Numune, Karayılan, Yunus Emre, Pirireis, Pınarbaşı ve Azganlık mahallelerindeki 11 evin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.