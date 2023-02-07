Hatay'dan güzel haber! 36 saat sonra 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 1'i kadın 3 kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 1'i kadın 3 kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberlerde peş peşe gelmeye devam ediyor.
3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı
Çalışmaların sürdüğü ilçede 3 farklı noktada 1'i kadın 3 kişi enkaz altında sağ kurtarıldı. Kurtarılan depremzedeler yaşadıklarına şükrettiklerini ifade ettiler.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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1 ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi! Müjde haberi bakan az önce duyurdu: Enkaz altında kimse kalmadı
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