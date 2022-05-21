  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay’daki yangına 5 dakikada müdahale
Aktüel

Hatay’daki yangına 5 dakikada müdahale

Orman Genel Müdürlüğü Burdur ve Hatay’da meydana gelen yangınlara 5 dakika içerisinde havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 15:27:00 -
Hatay’daki yangına 5 dakikada müdahale

YENİ AKİT / ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Burdur ve Hatay’da meydana gelen yangınlara anında müdahale ederek yangınları söndürme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

“Yeşil vatanımız için alevlerle savaşımız devam ediyor” başlığı ile Hatay ve burdur’da başlayan orman yangınlarına anında müdahale edildiğini duyuran Orman Genel Müdürlüğü, “Burdur Bucak’ta ve Hatay Arsuz’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleleri gerçekleştirdik. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durun.Hatay / Belen'de çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.Yangını kontrol etmek için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullanarak söndürme çalışmalarına ilişkin fotoğraf ve video paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay