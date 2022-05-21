Hatay’daki yangına 5 dakikada müdahale
Orman Genel Müdürlüğü Burdur ve Hatay’da meydana gelen yangınlara 5 dakika içerisinde havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu.
YENİ AKİT / ANKARA
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Burdur ve Hatay’da meydana gelen yangınlara anında müdahale ederek yangınları söndürme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
“Yeşil vatanımız için alevlerle savaşımız devam ediyor” başlığı ile Hatay ve burdur’da başlayan orman yangınlarına anında müdahale edildiğini duyuran Orman Genel Müdürlüğü, “Burdur Bucak’ta ve Hatay Arsuz’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleleri gerçekleştirdik. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durun.Hatay / Belen'de çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.Yangını kontrol etmek için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullanarak söndürme çalışmalarına ilişkin fotoğraf ve video paylaştı.