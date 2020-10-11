Hatay’daki orman yangınını PKK üstlendi

Yangın terör örgütü PKK tarafından üstlenildi. İddialara göre yangını terörist PKK’nın ‘Ateşin Çocukları’ ismini verdiği oluşum üstlendi. Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek Evler Mahallesi’nde çıkan ve önceki gün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı. Önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.



Pakdemirli: 4 kişi gözaltında



İstanbul ve Bergama’daki yangınların kontrol altına alındığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bugün (dün) toplamda 15 yangınımız, 9’u orman yangını 6’sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul’da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama’da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı” dedi.



Hatay’daki orman yangını ile ilgili olarak “Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında” bilgisini veren Pakdemirli şunları söyledi:



“Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz ‘kontrol altında’ diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum.



Kahramanmaraş’taki orman yangınına da değinen Pakdemirli, “Andırın’da önceki günkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu (dün) sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15’te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hâlâ devam ediyor, kontrol altında değil” bilgisini paylaştı.

Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta yangınlar sürüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine yakın evler de tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 aileyi kurtardı. Ayrıca 2 büyükbaş hayvan da alevler arasından ekiplerce çıkarıldı. Öte yandan; Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınlarına da müdahale çalışmaları sürüyor. 35 hektarlık alanın zarar gördüğü Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın, kontrol altına alındı.



bazı evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı



Bu arada;, dün sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor. Yangın nedeniyle ekipler Kuzgun Mahallesi’ndeki bazı evleri tedbir amacıyla boşaltmaya başladı.