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Aktüel

Hatay'daki göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalananların 8'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:41:07 -
Hatay'daki göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalananların 8'i tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanarak adliyeye çıkarılan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Altınözü ve Antakya ilçelerinde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 17 kişi Altınözü Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarından yargılanan zanlılardan 8'i tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların adreslerinde 1 kilogram kubar esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

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