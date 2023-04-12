Hatay'da yıldırım isabet eden ağaç cayır cayır yandı! O anlar kamerada
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağaç alev alev yandı.
Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde bir ağaca yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşen ağaç alev alarak yanmaya başladı. Yanan ağaç bir süre sonra kendiliğinden söndü.
Yangında bir olumsuzluk yaşanmazken yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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