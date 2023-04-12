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Gündem Hatay'da yıldırım isabet eden ağaç cayır cayır yandı! O anlar kamerada
Gündem

Hatay'da yıldırım isabet eden ağaç cayır cayır yandı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-04-12 23:43:00 - 2023-04-12 23:44:41

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağaç alev alev yandı.

Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde bir ağaca yıldırım isabet etti.

Yıldırım düşen ağaç alev alarak yanmaya başladı. Yanan ağaç bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Yangında bir olumsuzluk yaşanmazken yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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